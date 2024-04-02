Мошенники притворились экстрасенсами и потребовали деньги у пенсионерки, угрожая ей порчей

Пенсионерка из Москвы отдала аферистам, обещавшим наложить на нее порчу, почти полмиллиона рублей и обратилась в полицию. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на информированный источник.

Пожилая женщина сама вышла на мошенников, наткнувшись на рекламу экстрасенсов по телевизору. Она связалась с ними по указанному телефону и рассказала о проблемах со здоровьем. Аферисты предложили ей провести несколько обрядов по исцелению, за эту услугу москвичка заплатила в общей сложности 435 тыс. рублей.

Сначала женщина перевела 15 тыс. рублей с помощью «Почты России». Затем экстрасенс позвонила клиентке вновь и попросила за проведение повторного обряда 120 тыс. рублей. Эту сумму пенсионерка отдала курьеру, который сказал ей, что занимается строительными работами и даже оставил свою визитку. Этому же молодому человеку через некоторое время она вручила еще 300 тыс. рублей.

«Заключительный обряд стоил 1,4 млн рублей, но у пострадавшей таких денег не было и ей стали угрожать, обещая навести порчу», – рассказал инсайдер.

Пенсионерка испугалась и обратилась в полицию. Возбуждено дело по статье о мошенничестве, злоумышленников разыскивают.

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