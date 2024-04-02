В Брянской области мужчина организовал незаконный въезд украинцев в Россию

В Брянской области мужчину подозревают в организации незаконного въезда украинских мигрантов в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Брянской области.

По версии правоохранителей, в январе 2024 года местный житель помог организовать въезд на территорию РФ четверым гражданам Украины. При этом россиянин знал, как официально пересекать границу, но все равно выбрал незаконный способ.

Граждан Украины и подозреваемого задержали. В отношении последнего возбудили уголовное дело по делу об организации незаконной миграции. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия.

До этого в Петербурге группу лиц подозревали в незаконной легализации иностранных граждан. По версии полиции, коммерческая компания россиян выдавала иностранцам фиктивные сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства. В последствии с таким документом иностранцы становились на миграционный учет.

Ранее в Подмосковье две сотрудницы полиции оформили более 1500 нелегальных мигрантов.