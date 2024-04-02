Врач рассказал, какие цветы не стоит дарить аллергикам

Аллергикам не стоит дарить ромашки, хризантемы, герберы и лилии. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов. В качестве альтернативы он посоветовал розы, поскольку их пыльца не поднимается в воздух.

Также врач дал несколько рекомендаций тем, кто страдает от аллергии на пыльцу цветущих растений.

«Очень важно после возвращения домой промывать нос солевым раствором и увлажнять глаза, это поможет уменьшить контакт с аллергенами и облегчить симптомы. Лучше всего делать промывания в комплексе с назначенными вам антигистаминными лекарствами», — сказал Кутушов.

Кроме того, по его словам, следует избегать прямого контакта с аллергенами: не проветривать помещение в период цветения, а также воздержаться от прогулок по лесу и парку.

До этого эксперты посоветовали аллергикам гулять только в безветренную погоду и в закрытой одежде с длинными рукавами. Тональный крем в период весенней аллергии лучше заменить на легкую минеральную пудру — так к лицу не будет прилипать пыльца цветущих растений.

В домашних условиях аллергикам советуют применять очистители и увлажнители воздуха, чаще проводить влажную уборку. После прихода с улицы следует обязательно умываться, также лучше почаще принимать душ, отказаться от использования духов и употребления алкоголя.

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