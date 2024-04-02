Путин оценил экономические показатели России

Президент РФ Владимир Путин назвал экономические показатели России удовлетворительными. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас в целом удовлетворительные результаты в экономике: 3,6% рост, в Европе такого нет, и сейчас сохраняются хорошие темпы — за 4%», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Президент отметил рост промышленного производства в стране и назвал текущий уровень безработицы исторически низким. Также в России стало беспрецедентно мало россиян, живущих за чертой бедности, добавил глава государства.

До этого Путин сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в годовом выражении за январь 2024 года достиг 4,6%. Он отметил, что за предыдущий год показатель ВВП страны составил 3,6%, что, по оценке президента, является удовлетворительным и хорошим показателем.

1 апреля Путин поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами — так, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 35 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что состояние богатейших россиян выросло более чем на $11 млрд.