Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил экономические показатели России

Путин: экономические показатели России удовлетворительные

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал экономические показатели России удовлетворительными. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас в целом удовлетворительные результаты в экономике: 3,6% рост, в Европе такого нет, и сейчас сохраняются хорошие темпы — за 4%», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Президент отметил рост промышленного производства в стране и назвал текущий уровень безработицы исторически низким. Также в России стало беспрецедентно мало россиян, живущих за чертой бедности, добавил глава государства.

До этого Путин сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в годовом выражении за январь 2024 года достиг 4,6%. Он отметил, что за предыдущий год показатель ВВП страны составил 3,6%, что, по оценке президента, является удовлетворительным и хорошим показателем.

1 апреля Путин поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами — так, чтобы к 2030 году этот показатель достиг 35 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что состояние богатейших россиян выросло более чем на $11 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами