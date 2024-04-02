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Стрельбу в финской школе начали расследовать как убийство

В Финляндии стрельбу в школе Виертола начали расследовать как убийство

Инцидент со стрельбой в школе Виертола в финском городе Вантаа, в результате которой скончался один школьник, двое серьезно пострадали, расследуется как убийство и покушение на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей полиции.

«Дело расследуется как убийство и два покушения на убийство», – заявил на пресс-конференции сотрудник полиции.

В ведомстве уточнили, что после допроса подозреваемого передадут в социальную службу. Ввиду юного возраста его нельзя сажать в тюрьму. Огнестрельное оружие, из которого производилась стрельба, принадлежит близкому родственнику подозреваемого, лицензия имеется, сообщила полиция.

Правоохранителей вызвали на место происшествия в 09:08 по местному времени (совпадает с московским). Сразу после стрельбы жителей Вантаа попросили не приезжать в район учебного заведения, а также постараться не выходить из дома.

По данным полиции, все участники инцидента являются 13-летними подростками.

В марте сотрудники ФСБ и МВД Петербурга задержали подростка, который угрожал устроить стрельбу в учебном заведении.

Ранее в Свердловской области двое подростков открыли стрельбу по электричкам.

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