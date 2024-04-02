Путин призвал усилить предотвращение преступлений с информационными технологиями

Правоохранительным органам необходимо работать на опережение в предотвращении преступлений с использованием информационных технологий, число которых выросло на 30% за последнее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тыс., а ущерб превысил 156 млрд рублей. Нужно серьезно совершенствовать механизмы борьбы с правонарушениями в этой сфере, работать на опережение», — заявил российский президент, принимая участие в заседании коллегии Министерства внутренних дел России.

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