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Путин призвал усилить предотвращение преступлений с информационными технологиями

Путин призвал работать на опережение в предотвращении преступлений

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Shutterstock

Правоохранительным органам необходимо работать на опережение в предотвращении преступлений с использованием информационных технологий, число которых выросло на 30% за последнее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Их совершено порядка 680 тыс., а ущерб превысил 156 млрд рублей. Нужно серьезно совершенствовать механизмы борьбы с правонарушениями в этой сфере, работать на опережение», — заявил российский президент, принимая участие в заседании коллегии Министерства внутренних дел России.

До этого российский тревел-бизнес столкнулся с массовыми хакерскими атаками.

Аналитики компании StormWall отметили, что повышенное внимание киберпреступников к тревел-бизнесу обусловлено началом сезона туризма, который сменяет период зимнего затишья.

Ранее в «Лаборатории Касперского» призвали к доработке закона об оборотных штрафах за утечки.

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