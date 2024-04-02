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В МВД рассказали, сколько нелегалов выдворили из РФ в 2023 году

Колокольцев: в 2023 году из РФ выдворили почти 110 тысяч мигрантов-нарушителей

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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии министерства заявил, что в 2023 году из России было выдворено почти 110 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Колокольцева, количество выдворенных из России иностранных граждан выросло на 65%.

«Выдворено и депортировано почти 110 тыс. таких нарушителей, это на 65% больше, чем годом ранее», — пояснил Колокольцев.

До этого глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщала, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу 5 тыс. рублей и депортации Ахмада Ф., нарушившего миграционное законодательство. Мужчина приехал в РФ в январе 2024 года, встал на миграционный учет, получил патент на работу и заселился в общежитие на 5-й Советской улице, однако не встал на учет по месту фактического проживания, а это является нарушением законодательства.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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