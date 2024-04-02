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Путин рассказал о работе участковых полицейских в 2023 году

Путин: участковые в 2023 году помогали раскрыть каждое пятое преступление

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Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что в 2023 году участковые полицейские помогли установить виновных в каждом пятом раскрытом преступлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, сохраняется необходимость в повышении эффективности работы службы участковых уполномоченных.

«В 2023 году именно с помощью участковых уполномоченных полиции установлены преступники по каждому пятому раскрытому преступлению», — отметил Путин.

Он назвал работу участковых сложной, а порой незаменимой.

До этого Путин на коллегии МВД заявил, что в Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции и историю. Это должно быть главным принципом. По его словам, прежде всего необходимо обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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