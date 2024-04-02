Путин призвал силовиков уделить внимание пресечению наркоторговли

Необходимо уделить внимание пресечению каналов поставок и торговли наркотиками, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел (МВД). Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, в России в последнее время растет потребление опасных синтетических наркотиков.

«МВД совместно с ФСБ и другими спецслужбами, а также ФТС необходимо серьезно активизировать работу по выявлению мест производства этого изделия, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли», — сказал глава государства.

До этого Путин поручил МВД, Верховному суду, Генпрокуратуре, министерству юстиции, Федеральной службе исполнения наказаний, Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Общественной палате представить идеи по улучшению законодательства в сфере контроля за оборотом наркотиков. Предложения, направленные на повышение эффективности государственной антинаркотической политики, должны быть подготовлены к 1 июля 2024 года.

Ранее в Москве двух россиян впервые лишили гражданства за торговлю наркотиками.