Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали узаконить допуск коммунальщиков в квартиры в случае аварии

Депутат Разворотнева: нужно узаконить допуск служб ЖКХ в дома в случае аварии

close
100%
Depositphotos

В России необходимо сделать обязательным допуск в квартиры представителей коммунальных служб в случае, если поступило сообщение об аварии. Об этом в интервью НСН заявила заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Если сейчас кто-то заливает соседей, хозяина нет, а службы попасть не могут. Они должны обращаться в суд и ждать несколько месяцев, что, конечно, уже не поможет. В экстренных ситуациях нужно все решать гораздо быстрее», — подчеркнула Разворотнева.

Также она высказалась в поддержку законопроекта об увеличении штрафов за недопуск работников газовых служб в дома, призвав выстроить понятную для граждан систему уведомлений.

Проект закона Госдума планирует принять 2 апреля во втором и третьем чтениях, а затем его передадут на утверждение в Совет Федерации. Отмечается, что инициативу поддерживают в большинстве фракций нижней палаты парламента.

Штрафы планируется установить в размере до 2 млн рублей. Их будут взыскивать за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни.

Ранее сообщалось, что граждан могут обязать впускать в квартиры работников ресурсоснабжающих организаций (РСО), чтобы они могли установить и обслуживать умные счетчики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами