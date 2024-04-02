В Госдуме призвали узаконить допуск коммунальщиков в квартиры в случае аварии

В России необходимо сделать обязательным допуск в квартиры представителей коммунальных служб в случае, если поступило сообщение об аварии. Об этом в интервью НСН заявила заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Если сейчас кто-то заливает соседей, хозяина нет, а службы попасть не могут. Они должны обращаться в суд и ждать несколько месяцев, что, конечно, уже не поможет. В экстренных ситуациях нужно все решать гораздо быстрее», — подчеркнула Разворотнева.

Также она высказалась в поддержку законопроекта об увеличении штрафов за недопуск работников газовых служб в дома, призвав выстроить понятную для граждан систему уведомлений.

Проект закона Госдума планирует принять 2 апреля во втором и третьем чтениях, а затем его передадут на утверждение в Совет Федерации. Отмечается, что инициативу поддерживают в большинстве фракций нижней палаты парламента.

Штрафы планируется установить в размере до 2 млн рублей. Их будут взыскивать за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни.

Ранее сообщалось, что граждан могут обязать впускать в квартиры работников ресурсоснабжающих организаций (РСО), чтобы они могли установить и обслуживать умные счетчики.