В Госдуме поддержали введение штрафов за недопуск газовщиков в дома

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась в поддержку законопроекта об увеличении штрафов за недопуск работников газовых служб в дома. При этом она призвала выстроить понятную для граждан систему уведомлений.

«Я законопроект поддерживаю, потому что проблема недопуска стоит очень остро. Это безопасность всех. Но там есть довольно странные моменты, например не был введен порядок уведомлений, а за это уже полагается штраф. Нужно прописывать все процедуры более тщательно. Какие обстоятельства считаются извинительными в случае, если человек не пустил специалиста», — сказала Разворотнева.

Она предложила уведомлять граждан о проверках, в том числе через портал Госуслуги, поскольку объявление на двери подъезда человек может не увидеть, если не проживает в этой квартире.

Проект закона Госдума планирует принять 2 апреля во втором и третьем чтениях, а затем его передадут на утверждение в Совет Федерации. Отмечается, что инициативу поддерживают в большинстве фракций нижней палаты парламента.

Штрафы планируется установить в размере до 2 млн рублей. Их будут взыскивать за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни.

Ранее в Госдуме рассказали, как изменится процесс перепланировки квартир.