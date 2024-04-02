У российских туристов растет интерес к поездкам в Северную Корею

Российские туристы все активнее интересуются поездками в КНДР, где в феврале-марте побывали уже три организованные группы из России, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Об этом пишет РИА Новости.

«В регионах Дальнего Востока и в целом по всей России растет спрос на организованные турпоездки в КНДР», — отметили в РСТ, ссылаясь на руководителя Приморского отделения союза Ольгу Кудрявцеву.

По ее словам, с февраля разные туроператоры организуют регулярные поездки российских туристов в Северную Корею. Так, в феврале Пхеньян и горнолыжный курорт «Масикрен» посетила первая за четыре года группа россиян из 100 человек. Еще две такие группы побывали в КНДР в марте.

«Спрос на направлении высокий, поэтому организация туров продолжится, а география туризма в КНДР будет расширяться», — заявила директор «Восток-Интур» Инна Мухина.

Она сообщила, что поездки в КНДР пользуются спросом у туристов из Москвы, Приморья, Якутии, Сахалина, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов России. При этом северокорейские партнеры прислушиваются к замечаниям россиян и улучшают условия для отдыха. Так, на горнолыжном курорте «Масикрен» изначально не было сноубордов, но после пожеланий российских туристов эти спортивные снаряды появились, рассказала Мухина. Она высоко оценила новое оборудование, качественные трассы и кухню, максимально приближенную к гастрономическим вкусам россиян.

Ранее эксперт назвал главное правило безопасной поездки в Северную Корею в 2024 году.