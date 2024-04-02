Большая часть украинцев с пониманием относится к уклонистам

Больше половины жителей Украины с пониманием относятся к тем, кто уклоняется от мобилизации. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук (НАПН) Украины.

В пресс-релизе исследования говорится, что в настоящее время общественное отношение к мобилизации является крайне противоречивым. Более половины респондентов (53,9%) согласны с утверждением, что «тех, кто уклоняется от мобилизации, можно понять». Не согласны с этим только 17,2%, и еще около 29% не имеют четкого ответа.

Отмечается, что в этом вопросе наибольшую лояльность готовы проявить жители южных областей, среди которых более 70% считают, что желающих уклониться от мобилизации можно понять. В то же время почти 43% респондентов испытывают стыд за мужчин, скрывающихся от мобилизации.

2 апреля на Украине стартовала демобилизация солдат, проходящих срочную службу в армии.

До этого пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Борис Мерва рассказал, что его насильно мобилизовали, несмотря на два инсульта.

28 марта украинский пленный раскритиковал командование ВСУ. По его словам, руководство не думает о солдатах — командиров интересует лишь то, как отправить своих детей за границу.

Ранее ВСУ отказались от планов по мобилизации 500 тыс. человек.