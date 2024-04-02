В Переславле-Залесском объявили 3 апреля днем траура после ДТП с поездом

В Переславле-Залесском объявили 3 апреля днем траура после ДТП с автобусом и поездом на железнодорожном переезде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Зяблицкий.

По его словам, все развлекательные мероприятия в городе в этот день отменили.

Накануне рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом из-за того, что заглох и не успел проехать железнодорожный переезд. При этом отмечается, что машинист успел подать два предупреждающих звуковых сигнала. Однако он не стал снижать скорость, потому что было слишком поздно.

В конце марта по пути в Москву поезд с пассажирами из Орска сошел с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом». Локомотиву были нанесены механические повреждения, также в неисправности оказался нечетный путь, сообщили в местной транспортной прокуратуре. На место ДТП тогда отправили восстановительный поезд.

Ранее в Калининградской области поезд сошел с рельсов.