В Петербурге опрокинулся автомобиль скорой помощи

В Кировском районе Петербурга опрокинулся автомобиль скорой помощи опрокинулся. Об этом пишет Telegram-канал 78.ru.

ДТП произошло на перекрестке улиц Маршала Говорова и Краснопутиловской. Очевидцы показали видео с места происшествия. Они отметили, что в инциденте есть пострадавшие, однако телеканал выяснил, что машина ехала без пациентов, а среди персонала пострадавших нет.

До этого на 73-м километре МКАД в ночь на 2 апреля в московском районе Северное Тушино произошло ДТП. В инциденте пострадали двое детей и беременная женщина.

По данным телеканала «360», на внутренней стороне магистрали столкнулись две машины ВАЗ 2114 и Skoda, в результате были перекрыты четыре полосы из пяти. На место вызвали сотрудников экстренных служб, которые деблокировали детей двух и пяти лет и отправили их в ДГКБ имени З. А. Башляевой. Беременную пассажирку одного из автомобилей доставили в ГКБ имени С. С. Юдина с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти. Источник уточнил, что в эвакуации пострадавших участвовал вертолет Московского авиационного центра.

Ранее сообщалось, что в России число ДТП снизилось на треть.