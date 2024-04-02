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«Родина-мать» в Волгограде покрылась пятнами

Волгоградцы пожаловались на темные пятна на «Родине-матери» после реконструкции

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Sergey Smirnov/Global Look Press

Жители Волгограда пожаловались на темные пятна на скульптуре «Родина-мать зовет!», которые появились после недавней реконструкции. Об этом пишет портал V1.ru и публикует фотографии скульптуры.

Волгоградцы рассказали, что были шокированы увиденным. По их словам, «Родина-мать» стала похожей «на какую-то зебру из более темных и более светлых полос бетона».

Эти пятна напомнили им заплатки, намазанные поверх основного тела статуи. Они также задаются вопросом, кто понесет за это наказание.

Причиной появления темных пятен на скульптуре могла стать реконструкция и заделка стыков, образовавшихся при строительстве монумента, считает председатель совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

Портал напоминает, что на реконструкцию монумента Минкульт выделял 668 млн рублей, а компания «Главзарубежстрой» уверяла, что пятна, возникшие еще во время работ, в течение пары месяцев исчезнут. Спустя год после торжественного открытия «Родины-матери» компания подала иск о банкротстве и попала в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее суд арестовал девушку, «трогавшую» грудь «Родины-матери» в Волгограде.

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