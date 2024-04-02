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Сотрудник транспортной полиции получил крупную взятку и стал фигурантом уголовного дела

В Нижнем Новгороде ФСБ арестовала транспортного полицейского за крупную взятку

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ФСБ РФ по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали замначальника подразделения транспортной полиции по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород».

По данным канала, полицейский за денежное вознаграждение обещал покровительство одной из фирм, а именно распределение в пользу компании госконтрактов на обслуживание и ремонт плавательных средств в рамках оборонного заказа. От директора коммерческой организации подозреваемый получил взятку в размере 192 тысячи рублей.

При этом подозреваемый был в курсе, что у фирмы нет разрешений на выполнение соответствующей работы, а у нее сотрудников — необходимой квалификации.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу отметили, что факт мошенничества при исполнении госконтрактов по обслуживанию служебной техники был выявлен в декабре 2023 года. В отношении руководители организации было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». После проведенного расследования правоохранители установили, что сотрудник транспортной полиции получал от фигуранта уголовного дела вознаграждения.

«Заместитель руководителя тылового подразделения УТ МВД России по ПФО неоднократно получал незаконное денежное вознаграждение от предпринимателя за принятие акта выполненных работ по ремонту служебной техники. Однако услуги были оказаны ненадлежащим образом», — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Транспортная полиция проводит служебную проверку.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее бывшего полицейского из Краснодара оштрафовали за разглашение гостайны.

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