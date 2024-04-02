В ЕС подтвердили ограничение полетов Southwind Airlines из-за России

Ограничения полетов Southwind Airlines в Евросоюз основаны на интерпретации действующего санкционного режима и полученных от Финляндии данных о якобы работе этой турецкой компании в интересах России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника агентства в структурах ЕС, это решение принято на уровне авиационных властей стран Евросоюза при поддержке Еврокомиссии на основании предоставленной Финляндией информации о предполагаемой работе Southwind Airlines в интересах России, включая использование российских самолетов и персонала.

«Регламент о запрете операционной деятельности российских авиакомпаний в ЕС является описательным и не требует введения ограничений в отношении каждой отдельной компании», — заявил собеседник агенства.

Впервые об аффилированности Southwind с РФ заговорили в Финляндии. Власти страны пришли к выводу, что доля собственности и фактический контроль над авиакомпанией находятся в России, а не в Турции. В связи с этим Финляндия не дала авиаперевозчику разрешение на полеты между Анталией и Хельсинки.

8 марта Брюссель заявил странам ЕС, что авиакомпании запрещено взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкционным регламентом. Для перевозчика полностью закрыли воздушное пространство Евросоюза.

Также стало известно, что компания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью.

Ранее Southwind заявила о риске закрытия турецких авиакомпаний «за связи с Россией».