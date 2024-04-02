Москва стала лидером рейтинга качества городской среды

Москва стала самым благоприятным для проживания городом России. Об этом свидетельствуют результаты расчета индекса качества городской среды за 2023 год, сообщается на сайте мэра столицы.

Минстрой ежегодно рассчитывает этот индекс на основе данных, полученных от субъектов, Министерства внутренних дел, Министерства культуры, Роспотребнадзора, Росстата, института развития «Дом.РФ».

В этом году индекс индекс качества городской среды был рассчитан для 1 117 городов. При этом благоприятными для проживания были признаны 759 городов при плановом значении 603 города. Так, среди крупнейших городов России наряду с Москвой комфортными назвали Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар. Среди крупных городов комфортными признаны Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск и Нижневартовск.

По словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, индекс качества городской среды позволяет определить приоритеты развития городов.

«Он помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей. В этом году мы его посчитали уже в шестой раз. Особо отмечу, что все три достигнутых показателя – выше плановых значений нацпроекта. Это не просто цифры, а реальные дела, потому что люди видят, как города меняются», — приводятся его слова на сайте Минстроя.

В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин подчеркнул, что за пять лет расчета индекса среднее значение увеличилось с 163 до 200 баллов, а доля городов с благоприятной средой – с 23% до 68%. По его мнению, повышение индекса является результатом системной работы и комплексного подхода к улучшению качества городской среды.

Напомним, для расчета индекс эксперты оценивают 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств. При этом каждый из них анализируют по шести показателям — безопасности, комфорту, экологичности, идентичности и разнообразию, современности среды и эффективности органов власти.