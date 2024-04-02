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В Дагестане после задержаний мигрантов начался мусорный коллапс, на уборку вышла мэрия

РИА Новости: проблемы с мусором в Махачкале связаны с задержанием мигрантов

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1tv.ru

В столице Дагестана возникли проблемы с уборкой и вывозом мусора в связи с задержанием мигрантов-коммунальщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во властных структурах Махачкалы.

Накануне в Telegram-канале администрации города заявили, что из-за технических проблем в работе регионального оператора по обращению с отходами «Махачкала-1» коллективу администрации Махачкалы и подведомственных учреждений был вынужден провести субботник для уборки мусора. Там также заверили, что ситуация с вывозом отходов стабилизируется.

При этом жители продолжили жаловаться на горы мусора в контейнерных площадках.

«Проблемы в работе МБУ «Махачкала-1» возникли в связи с задержанием «до выяснения личности» мигрантов, работающих в учреждении», — заявил агентству источник.

По его словам, некоторые выходцы из Центральной Азии могли уехать из Дагестана после задержания в Махачкале и Каспийске нескольких человек по подозрению в терроризме.

Ранее в МВД заявили, что срок пребывания мигрантов в России сократят до 90 дней в год.

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