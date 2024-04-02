Раздетого и окровавленного мужчину нашли на льдине в Петербурге

В Петроградском районе Петербурга прохожие обнаружили на льдине возле стадиона пожилого мужчину, он был раздет и пьян. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Петровском проспекте в Петербурге, местные жители заметили на льдине возле стадиона пожилого мужчину. Петербуржец в одних трусах пытался нырнуть в воду, очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

Пловца удалось вынести на берег, на его руках были обнаружены многочисленные порезы, пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы травмы груди и головы, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он помещен в отделение шоковой реанимации в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В середине марта в Башкирии спасли мужчину, которого обнаружили очевидцы на льду реки Белой в Уфе. Замершего россиянина доставили на берег и передали врачам скорой помощи, пострадавший сильно замерз, он не смог объяснить, как оказался на середине водоема.

Ранее на Курилах нашли пропавшего в метель смотрителя маяка.