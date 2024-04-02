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Из музея Вооруженных сил Казахстана убрали восковую фигуру Назарбаева

Tengrinews: из музея Вооруженных сил в Астане убрали восковую фигуру Назарбаева

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tengrinews.kz

В Астане в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил Казахстана убрали восковую фигуру первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщило информационное агентство Tengrinews.

Причины такого решения официально не назвали. Журналисты пояснили, что фигуру установили шесть лет назад. Восковой экс-президент сидел за столом в одном из залов музея. Теперь на его месте расположена восковая фигура советского и казахстанского военачальника, первого министра обороны Казахстана, Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова.

В музее отметили, что фигуру Назарбаева поместили на хранение в фонде.

До этого поклонники Бейонсе высмеяли ее, на их взгляд, непохожую восковую копию, выставленную в Музее восковых фигур мадам Тюссо в Блэкпуле (Великобритания).

Ранее племянник Назарбаева признал вину в отмывании денег.

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