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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

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Настоящий Гладков/Telegram

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

Сирена ракетной опасности была запущена в регионе примерно в 04:40 (мск). Глава региона призывал жителей не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами.

1 апреля мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили 82 квартиры в 23 многоэтажных домах и 41 автомобиль в городе.

До этого Вячеслав Гладков сообщал, что восемь сел в регионе остались без света из-за обстрела со стороны Украины.

Из-за повреждения ЛЭП было нарушено электроснабжение восьми населенных пунктов. В их числе: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка и другие.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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