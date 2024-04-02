В четырех регионах Украины была объявлена воздушная тревога

В четырех восточных регионах Украины ночью была объявлена тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В период 2:15-2:26 по мск украинские власти объявили тревогу в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на территории контролируемых ими частей Запорожской и Херсонской областей.

В 3:43 по мск воздушная тревога прозвучала в Сумской области Украины, но она была отменена уже в 3:51 по мск. В 3:53 по мск тревога прозвучала в Кировоградской области Украины. Ее отменили в 4:10 по мск. Тревога в Днепропетровской области была отменена в 4:22 по мск, в Харьковской — в 4:33 по мск.

До этого в Запорожье прозвучали взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.