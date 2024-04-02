В Японии произошло землетрясение

На севере главного японского острова Хонсю зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1, угрозы цунами нет. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление.

Эпицентр сейсмического явления находился в префектуре Иватэ, очаг залегал на глубине 71 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Подземные толчки можно было ощутить в префектурах Акита, Аомори, Мияги, Фукусима, Ямагата и на Хоккайдо.

1 апреля МЧС Казахстана сообщало, что специалисты казахстанских сейсмических станций зафиксировали землетрясение в Жамбылской области республики. Толчки были зарегистрированы около 11:14 (09:14 мск) с эпицентром в 308 км к западу от города Алма-Ата.

31 марта сообщалось о землетрясении магнитудой 4,2 в районе Каш турецкого города Анталья. Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 15 километров.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.