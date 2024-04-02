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ВСУ за минуту выпустили семь снарядов по Донецку

СЦКК заявил, что ВСУ за минуту семь раз ударили по Киевскому району Донецка

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Игорь Маслов/РИА Новости

ВСУ за минуту выпустили семь снарядов по Киевскому району Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в ДНР.

По данным СЦКК, всего за сутки ВСУ предприняли 10 попыток обстрела на Донецком и шесть — на Горловском направлении. Было выпущено 44 различных боеприпаса.

До этого мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Донецке.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

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