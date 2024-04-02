Россиян начнут штрафовать за недопуск газовщиков в дома

Госдума в этом году планирует ввести штрафы за недопуск газовщиков в квартиры и помещения. Об этом сообщают «Известия».

Штрафы планируется установить в размере до 2 млн рублей. Их будут взыскивать за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни.

Согласно законопроекту, штрафы для частных лиц за недопуск в помещение уполномоченных лиц составят от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностных лиц — от 25 тыс. до 100 тыс., для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Проект закона Госдума планирует принять 2 апреля во втором и третьем чтениях, а затем его передадут на утверждение в Совет Федерации. Отмечается, что инициативу поддерживают в большинстве фракций Госдумы.

Отмечается, что депутаты требуют повысить профессионализм газовых служб, которые часто проводят лишь поверхностные осмотры квартир.

До этого в Госдуме одобрили увеличение штрафов за отказ в приеме на работу инвалида.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые штрафы для владельцев внедорожных мотоциклов и электросамокатов.