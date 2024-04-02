Режим воздушной опасности отменили в Липецкой области

В Липецкой области отменили режима воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! Отбой воздушной опасности», — написал он.

Воздушную опасность на территории Липецкой области объявили 1 апреля в 23:19. Отмечалось, что вблизи границ Липецкой области заметили беспилотные летательные аппараты.

1 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) находились в боевой готовности.

До этого под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получила ЛЭП.

Ранее российские конструкторы показали противодроновое ружье «Степашка».