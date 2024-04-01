В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», – написал Артамонов.

Отмечается, что вблизи границ Липецкой области были замечены беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Он отметил, что воздушная опасность не оказывает влияние на жизнедеятельность региона.

1 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. Он также добавил, что средства противовоздушной обороны находятся в боевой готовности.

До этого под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получила ЛЭП.

Ранее российские конструкторы показали противодроновое ружье «Степашка».