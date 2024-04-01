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В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Старовойт: предупредил об опасности атаки БПЛА в Курской области

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Shutterstock

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в регионе объявляется опасность атаки беспилотников.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — говорится в публикации.

Губернатор добавил, что силы и средства противовоздушной обороны находятся готовы отразить атаку.

До этого аналогичное сообщение опубликовал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

До этого Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской областью силы ПВО сбили беспилотник. Также российские военные сообщили, что пресекли попытку ВСУ атаковать Белгородскую область.

Также под обстрел украинских войск попало село Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Никто из жителей не пострадал, однако повреждения получила линия электропередачи. Село временно остается без света.

Ранее ФСБ предотвратила поджог на железной дороге в Калужской области.

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