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В Израиле разрешили закрывать «враждебные СМИ»

Парламент Израиля утвердил закон, разрешающий закрывать в стране враждебные СМИ

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Ohad Zwigenberg/AP

Кнессет (парламент) Израиля утвердил во втором и третьем, окончательном чтении закон, который разрешает закрывать в стране «враждебные СМИ». Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно данным издания, за закон проголосовал 71 депутат, против высказались лишь 10 парламентариев.

При этом ожидается, что сразу после вступления документа в силу премьер страны Биньямин Нетаньяху намерен оперативно запустить процедуру закрытия катарского телеканала Al Jazeera, работающего в том числе и на территории Израиля.

Законопроект был одобрен парламентом в первом чтении еще 12 февраля. При этом документ прошел необходимые согласования в парламентских комиссиях.

Согласно его формулировкам, министр связи Израиля будет иметь право закрывать иностранные СМИ с конфискацией оборудования. Однако такое решение возможно только после того, как минобороны страны найдет «реальный ущерб безопасности государства» от действий журналистов.

Власти Израиля официально выступили с критикой журналистов отдельных международных медиа в ноябре 2023 года.

Тогда появилась информация, что работники СМИ могли заранее знать о готовящемся нападении ХАМАС на Израиль, так как находились на месте событий.

Ранее арабские СМИ заявили о жестоком обращении военных Израиля с палестинцами.

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