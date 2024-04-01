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В Петербурге мужчина прыгнул на рельсы в метро из-за упавшей пачки чая

В Петербурге на сутки арестовали мужчину, спрыгнувшего на рельсы метро ради чая

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Анатолий Медведь/РИА «Новости»

Житель Петербурга нарушил требования транспортной безопасности в метро. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции метро Шушары. Петербуржец прыгнул на рельсы. В беседе с правоохранителями 46-летний мужчина заявил, что сделал это из-за упавшей пачки чая.

«За ней он и прыгнул. Пачка чая была спасена!», – поделилась Лебедева.

В результате россиянина привлекли к ответственности за нарушение транспортной безопасности, в качестве наказания он получил сутки ареста. Сам мужчина вину признал.

До этого в московском метро мужчина потерял равновесие и спрыгнул на рельсы. Старший сержант полиции и пассажир метро помогли человеку лечь между рельсами и подали приближающемуся поезду сигнал об экстренной остановке. После этого пострадавшего направили в больницу.

Ранее в метро Екатеринбурга пассажир потерял сознание и упал на пути.

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