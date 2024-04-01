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Москвич отправился в Петербург, спрятавшись между вагонами «Сапсана»

В Тверской области с поезда сняли спрятавшегося между вагонами зацепера

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Максим Блинов/РИА Новости

Москвич попытался уехать из столицы на высокоскоростном поезде, но был пойман правоохранителями. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на УТ МВД России по СЗФО.

По версии сотрудников полиции, 24-летний мужчина приехал на Ленинградский вокзал Москвы и там зацепился между первым и вторым вагонами поезда «Сапсан», следовавшего в Петербург. В результате мужчина проехал до Тверской области, где его обнаружили.

Молодого человека оперативно задержали. В беседе с правоохранителями он заявил, что отправился в путешествие, чтобы получить адреналин.

В отношении россиянина составили административный протокол. Помимо этого, с ним провели профилактическую беседу об опасности подобных поездок.

До этого в Екатеринбурге с грузового поезда сняли четверых подростков с ковром и спиртными напитками. Выяснилось, что молодые люди сделали это ради контента для социальных сетей, к путешествию они готовились заранее.

Ранее в Подмосковье врачи спасли подростка-зацепера, упавшего с крыши поезда.

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