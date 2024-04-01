Пенсионерку, заявившую о поддержке Украины, задержали за угрозы взрыва в аквапарке

Посетительница аквапарка в Ростове-на-Дону испугала инструктора лозунгом «Слава Украине». Об этом сообщает Don Mash.

Инцидент произошел 20 марта в ростовском аквапарке H2О на проспекте Михаила Нагибина. По информации Telegram-канала, переполох устроила 67-летняя женщина, которая спросила у сотрудника водно-оздоровительного комплекса, слышал ли он звук взрыва.

Мужчина ответил, что не слышал ничего подозрительного, тогда пенсионерка якобы заявила ему в ответ, что он еще услышит, а затем завершила разговор патриотическим украинским приветствием. Услышав лозунг, признанный Минюстом РФ нацистским, инструктор аквапарка испугался и рассказал о произошедшем начальству.

После этого на место были вызваны правоохранители, которые задержали пожилую женщину.

До этого стало известно, что студента, который назвал свою сеть Wi-fi лозунгом УПА (организация запрещена в России), отчислили из МГУ.

Ранее пенсионерка под Калининградом вылила зеленку в урну для бюллетеней.