В Свердловской области трое шахтеров провалились в шахту

Трое рабочих оказались под завалом после взрыва в шахте в городе Краснотурьинске Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112, ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации ресурса, инцидент произошел во время зарядки взрывчатки для осуществления взрывных работ на шахте «Северопесчанская».

«На горизонте 338 метров обвалилась порода», — указывается в публикации.

В непосредственной близости от взрыва в тот момент находились 5 шахтеров, трое из которых попали под обвал.

Незадолго до этого стало известно, что спасательную операцию на руднике «Пионер» в Амурской области окончательно остановили. Там 18 марта обрушилась порода, и под завалами оказались 13 человек. Завершить поиски горняков решили из-за риска повторного обрушения горной массы и затопления в подземных выработках. За время операции пробурили пять скважин к местам, где могли находиться люди, — подземные выработки оказались затоплены горной массой, глиной, льдом и водой.

Ранее на Камчатке мужчину спасли из-под под завала на руднике.