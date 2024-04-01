Раскрыты подробности эвакуации пассажиров с Курского вокзала

В Московской железной дороге подтвердили эвакуацию пассажиров на Курском вокзале в Москве, при этом отправление поездов было решено не отменять. Подробности эвакуации приводятся в официальном сообщении МЖД в Telegram-канале.

«Был организован проход пассажиров на платформы в обход вокзала, через третий тоннель. На движение поездов ситуация никак не повлияла», — говорится в публикации.

В МЖД уточнили, что на время работы правоохранительных органов для проверки территории на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров.

При этом все люди, находившиеся внутри здания, были выведены с территории вокзала.

Эвакуацию с Курского вокзала в столице объявили днем 1 апреля. Здание начали проверять после сообщения о минировании, территорию оцепили.

По словам очевидцев, всех посетителей просили покинуть здание вокзала, были включены громкоговорители.

Торговые центры, вокзалы и другие общественные здания регулярно проверяют в городах России из-за анонимных сообщений о минировании, которые поступают в правоохранительные органы по телефону.

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