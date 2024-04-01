В Нижегородской области 84-летний пенсионер вложил в проект мошенников 14 млн рублей

Житель Нижегородской области «инвестировал» в мошенников более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В беседе с правоохранителями 84-летний мужчина из Балахны рассказал, что в ноябре минувшего года с ним связались аферисты и предложили инвестировать в одну из площадок в интернете. Пенсионер заинтересовался предложением и перевел на указанный счет 15 тысяч рублей.

Впоследствии пожилой россиянин несколько раз отправлял деньги на счета или курьерами. Спустя некоторое время мошенники перестали выходить на связь.

Пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. Всего он отдал мошенникам более 14,4 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия. Аферистов ищут.

Ранее в Москве задержали мошенника, оформившего карты на несуществующих иностранцев.