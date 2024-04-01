В Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время обстрела Белгородской области повредили линию электропередачи, из-за чего жители остались без света. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Из-за повреждения ЛЭП было нарушено электроснабжение восьми населенных пунктов. В их числе: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка и другие.

Гладков уточнил, что в Поповке в зону обстрела попал и газопровод.

«<…> Службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — заключил губернатор.

До этого глава региона Вячеслав Гладков рассказал подробности об атаке ВСУ на легковой автомобиль, который ехал по дороге в Шебекинском городском округе. Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка.

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