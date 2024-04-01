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Россиянам рассказали, как шестидневка может сказаться на психике

Психиатр Рудов: шестидневная рабочая неделя негативно влияет на психику

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Shutterstock

Шестидневная рабочая неделя может негативно повлиять на психическое состояние человека. Об этом в беседе с Общественной службой новостей сообщил психиатр Виктор Рудов. По его словам, за один выходной день организм не успевает восстановиться и нервная система становится более возбужденной.

«Сверхурочная работа, также как и факультативы для школьников — источник изнурения организма. Это большие нагрузки для него. Он не успевает восстановиться и нервная система становится более оголенной и возбужденной, это конечно же отражается на психологическом и психическом состоянии», — отметил специалист.

Он добавил, что загруженным работой людям не хватает времени на личную жизнь, и они не замечают, сколько времени спят, отдыхают, как питаются, что впоследствии сказывается на состоянии здоровья.

В Telegram-канале Роструда сообщалось, что граждан России ожидает шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля, после которой будет четыре выходных дня подряд.

На майских праздниках россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Также в Роструде рассказали о других предстоящих праздничных днях, которые не являются выходными: 12 апреля — День космонавтики, 19 апреля — День работников государственной службы занятости населения, а 20 апреля — Национальный день донора.

Ранее Минтруд предложил дать органам Роструда доступ к налоговой тайне россиян.

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