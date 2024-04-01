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СК ходатайствует об аресте десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

СК РФ ходатайствует об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

В рамках расследования уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Следственный комитет РФ установил роль еще одного фигуранта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела <…> — Якубджони Юсуфзоды», — уточнили в сообщении.

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По данным следствия, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику сумму на проживание злоумышленников, также отправил деньги одному из исполнителей после совершения теракта. Мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В СК подчеркнули, что обвинение предъявили уже десяти фигурантам.

В конце марта в Москве арестовали троих фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокусе». Ими стали бывший владелец «Рено», на котором скрылись террористы, Диловар Исломов, его брат Аминчон и отец Исроил. Братья Исломовы сами пришли в полицию, когда узнали о произошедшем 22 марта.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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