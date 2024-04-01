Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назначена дата рассмотрения первой жалобы на арест фигуранта по делу о «Крокусе»

РИАН: первую жалобу на арест фигуранта по делу о «Крокусе» рассмотрят 3 апреля

close
100%
Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Московский городской суд назначил рассмотрение апелляции на арест Исроила Исломова, которого подозревают в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассмотрение апелляционной жалобы... назначено на 3 апреля, в 12:15», — рассказал журналистам источник.

Исломов является отцом двух других фигурантов — Диловара и Аминчона. Первому принадлежал легковой автомобиль, который он продал лицам, совершившим теракт.

close
100%
«Газета.Ru»

Последние дни в России проходят задержания исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» и причастных к этой трагедии. Непосредственно нападавших спецслужбы задержали 23 марта в Брянской области. По данным ФСБ, террористы пытались скрыться на Украине.

Помимо четырех нападавших, а также мужчин из семьи Исломовых, суд отправил под арест Алишера Касимова и Назримада Лутфуллои. Все они, как считает следствие, причастны к организации теракта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что задержанным в Таджикистане по делу «Крокуса» пока не предъявили обвинения.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами