В Петербурге десятки людей эвакуировали из Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк эвакуировали из-за информации о минировании. Об этом сообщает «Фонтанка».

После сообщения о том, что на территории заведения находится взрывоопасный предмет, посетителей оперативно эвакуировали. Все службы также оповестили о ситуации.

Как сообщает 78.ru, информацию о минировании предоставил неизвестный – он позвонил в зоопарк и рассказал об этом.

На данный момент на месте работают экстренные службы. Детали произошедшего на данный момент неизвестны.

До этого в Петербурге эвакуировали торговый центр «Лондон Молл» из-за сообщения о минировании. Профильные службы оперативно обыскали здание и не нашли каких-либо взрывоопасных предметов. По версии правоохранителей, данные поступили от местного студента. Его оперативно задержали.

Ранее омский школьник сообщил о минировании в школе, чтобы не писать диктант по русскому языку.