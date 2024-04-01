Краснодарский массажист сломал бедро трехлетнему инвалиду и стал фигурантом дела

В Краснодаре массажиста обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, во время сеанса 25-летний мужчина сломал трехлетнему мальчику-инвалиду бедро. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Обвиняемый признал вину в полном объеме», – сообщается в публикации.

Следователи провели все необходимые мероприятия. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Астрахани массажист напал на одного из клиентов. По версии правоохранителей, гость не оплатил сеанс и перестал выходить на связь. В день инцидента мужчины случайно встретились, и специалист потребовал деньги за оказанные услуги. В результате конфликта массажиста госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Севастополе массажист пригласил школьницу на сеанс и изнасиловал.