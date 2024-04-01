В Москве сообщили о минировании Курского вокзала

В Москве проверяют Курский вокзал после сообщения о минировании, территория оцеплена. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, всех посетителей просят покинуть здание вокзала.

«По громкоговорителю просят покинуть вокзал по техническим причинам», — сказано в сообщении.

30 марта стало известно, что посетители торгового центра «Миля» на юго-востоке Москвы сообщили об эвакуации здания. Местные жители сообщили, что их экстренно попросили покинуть торговый центр из-за угрозы минирования.

24 марта из ТЦ «Лондон Молл» в Санкт-Петербурге эвакуировали всех посетителей и работников, поскольку неизвестный мужчина сообщил в правоохранительные органы о заложенной в здании бомбе. Позднее мужчину задержали. Здание торгового центра осмотрели специалисты-взрывотехники.

Ранее стало известно, что школьник из Омска сообщил о бомбе, чтобы не писать диктант по русскому языку.