Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве сообщили о минировании Курского вокзала

В Москве проверяют Курский вокзал после сообщения о минировании

В Москве проверяют Курский вокзал после сообщения о минировании, территория оцеплена. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, всех посетителей просят покинуть здание вокзала.

«По громкоговорителю просят покинуть вокзал по техническим причинам», — сказано в сообщении.

30 марта стало известно, что посетители торгового центра «Миля» на юго-востоке Москвы сообщили об эвакуации здания. Местные жители сообщили, что их экстренно попросили покинуть торговый центр из-за угрозы минирования.

24 марта из ТЦ «Лондон Молл» в Санкт-Петербурге эвакуировали всех посетителей и работников, поскольку неизвестный мужчина сообщил в правоохранительные органы о заложенной в здании бомбе. Позднее мужчину задержали. Здание торгового центра осмотрели специалисты-взрывотехники.

Ранее стало известно, что школьник из Омска сообщил о бомбе, чтобы не писать диктант по русскому языку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами