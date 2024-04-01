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Две трети жителей покинули поселок Теткино из-за атак со стороны Украины

Старовойт: две трети населения выехали из поселка Теткино Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Две трети населения выехали из поселка Теткино в Курской области из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, передает ТАСС.

«Террористический режим Украины обстреливает наши приграничные районы практически каждый день», — отметил глава региона.

Он рассказал, что наиболее сложная обстановка сейчас сложилась в Глушковском районе, где расположен поселок Теткино. Люди поселились у родственников или в пунктах временного размещения. Губернатор подчеркнул, что в администрации Глушковского района всестороннюю помощь жителям оказывают круглосуточно.

Старовойт обратил внимание на продолжающиеся обстрелы украинской армии. Губернатор рассказал, что власти региона совместно с Минобороны РФ, правоохранительными и силовыми ведомствами занимаются постоянным укреплением безопасности.

Накануне в Курской области при обстреле ВСУ пострадала женщина. Она получила осколочные ранения.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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