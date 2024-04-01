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В Москве посетители бара избили участника СВО, вступившегося за девушку

В Москве жестокое избиение участника СВО около бара попало на видео

Участник СВО заступился за девушку в московском баре и был избит толпой мужчин на крыльце заведения, пострадавший получил перелом черепа. Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел в одном из московских баров и попал на видео, запись опубликовал Telegram-канал «Морпех РОКОТ». На кадрах ролика несколько мужчин вытолкали на улицу бойца СВО и начали его избивать, мужчина не мог подняться самостоятельно, скорую помощь ему вызвали очевидцы.

Конфликт начался в баре из-за девушки, за которую заступился военный. Избитого участника СВО госпитализировали, у него диагностированы перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

В конце февраля приехавшего в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО) солдата не впустили в два нижегородских клуба. Военнослужащий не успел переодеться из военной формы, поскольку компания отправилась туда сразу после встречи на вокзале. Из-за этого в заведении отказались пропускать мужчину, сославшись на распоряжение администрации.

Ранее суд арестовал школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО.

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