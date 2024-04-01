Украину накрыла пыль из Африки

Пыль из пустыни Сахара зависнет над Украиной на ближайшие сутки. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, атмосферный фронт принес пыль из Сахары и вызвал аномальное потепление до рекордных +25 °C. Она создает эффект затуманенного тусклого неба, концентрация пыли пока не превышает допустимых значений.

Согласно прогнозу, 2 апреля по западной части Украине пройдет дождь, который принесет свежесть и прибьет пыль к земле. Позднее дождь пройдет по всей Украине.

Местным жителям рекомендуют закрыть окна и реже выходить на улицу. Такая погода может представлять особую опасность людям с респираторными заболеваниями.

Незадолго до этого профессор Гусейн Торос предупреждал, что песчаная буря придет из Африки в ряд турецких регионов в течение следующей недели, что может спровоцировать проблемы с дыханием у граждан со слабым здоровьем.

Ранее автомобилистам назвали необычный способ избавиться от пыли в салоне автомобиля с помощью игрушки.