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Украину накрыла пыль из Африки

Пыль из Сахары зависнет над Украиной в ближайшие сутки

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Mark Schiefelbein/AP

Пыль из пустыни Сахара зависнет над Украиной на ближайшие сутки. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, атмосферный фронт принес пыль из Сахары и вызвал аномальное потепление до рекордных +25 °C. Она создает эффект затуманенного тусклого неба, концентрация пыли пока не превышает допустимых значений.

Согласно прогнозу, 2 апреля по западной части Украине пройдет дождь, который принесет свежесть и прибьет пыль к земле. Позднее дождь пройдет по всей Украине.

Местным жителям рекомендуют закрыть окна и реже выходить на улицу. Такая погода может представлять особую опасность людям с респираторными заболеваниями.

Незадолго до этого профессор Гусейн Торос предупреждал, что песчаная буря придет из Африки в ряд турецких регионов в течение следующей недели, что может спровоцировать проблемы с дыханием у граждан со слабым здоровьем.

Ранее автомобилистам назвали необычный способ избавиться от пыли в салоне автомобиля с помощью игрушки.

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