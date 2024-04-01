В Госдуме одобрили увеличение штрафов за отказ в приеме на работу инвалида

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, которым предполагает увеличение штрафов за отказ в приеме на работу инвалидов.

Документом предлагается ввести штраф до 30 тыс. рублей для должностных лиц, а для юрлиц — до 100 тыс. рублей.

Проект закона был внесен в Госдуму в январе группой парламентариев от КПРФ.

В настоящее время неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также отказ в приеме на работу влечет наложение штрафа на должностных лиц 5-10 тыс. рублей, для юридических лиц такое наказание не предусмотрено.

Комитет считает, что увеличение штрафа станет эффективным механизмом повышения ответственности работодателей при выполнении квоты для приема на работу данной категории граждан.

До этого Минтруд предложил учитывать исполнение квоты работодателем при трудоустройстве работников с нарушениями здоровья в зависимости от группы инвалидности.

Ранее в Госдуме призвали расширить выплаты пособий по уходу за детьми-инвалидами.