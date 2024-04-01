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Путин поручил увеличить охват россиян долговременным уходом

Путин поручил увеличить охват долговременным уходом до 500 тыс. граждан РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в рамках нового нацпроекта «Семья» увеличить охват долговременным уходом до 500 тыс. пожилых и больных людей. Перечень поручений опубликовали на сайте Кремля.

«Увеличение к 2030 году охвата долговременным уходом граждан пожилого возраста и инвалидов, наиболее нуждающихся в этих услугах», — уточнили в документе.

В поручении обратили внимание, что необходимо предусмотреть внесение в законодательство соответствующих изменений, которые будут устанавливать порядок и условия предоставления таких услуг.

Также российский лидер поручил увеличить охват россиян соцконтрактами, где в приоритете должны быть многодетные семьи. На это дополнительно выделят 100 млрд рублей в течение пяти лет.

До этого Путин поручил убрать необоснованную разницу между зарплатами бюджетников. Первый доклад на эту тему правительству необходимо подготовить до конца 2024 года.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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