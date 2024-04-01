Посольство РФ заявило о цинизме британских газет из-за теракта в «Крокусе»

Посольство РФ в Лондоне обратило внимание на циничное использование темы теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» британскими СМИ. Об этом диппредставительство сообщило в соцсети X.

«<…> Трагедия в «Крокус сити холле» была цинично представлена как тема для карикатур в британских газетах», — уточнили в сообщении.

В российском посольстве отметили, что даже издание Guardian не гнушалось публиковать циничные рисунки.

В диппредставительстве подчеркнули, что использование теракта для набора политических очков аморально и бесчувственно. Там задали вопрос что, возможно, в Великобритании это считается нормальным, только когда «речь идет о русских?»

До этого в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что США могут заподозрить в причастности к терроризму.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».